Prozess am Leonberger Amtsgericht Wenn das Virus zu Kommissar Zufall wird

Sehr gut konnten sich die Vermieterin und mehrere Polizisten noch erinnern, was an besagtem Apriltag vorgefallen war. „Ich kenne den Angeklagten seit Kindertagen, er hat ein Jahr lang bei mir gewohnt“, berichtete die Vermieterin. An jenem Tag habe der 39-Jährige mehrfach die Fenster zugeschlagen, in der Wohnung Dinge umgeworfen und geschrien, dass alle mit Corona infiziert seien. „Auf einmal stand er bei uns im Wohnzimmer und sagte, dass er uns umbringen wolle, weil wir ihn mit Corona infizieren wollen“, so die Vermieterin, die die Polizei alarmierte.