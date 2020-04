Jugendsozialarbeit in der Corona-Zeit Familien geraten auch jetzt aneinander

Sie kreieren neue Projekte

Aber auch die Pädagogen des Jugendhauses sind nicht untätig. So weit sie nicht Urlaub haben oder ihre Überstunden abbauen, sind sie mit der Dokumentation ihrer sozialen Arbeit beschäftigt oder kreieren neue Projekte. So schreibt Jacqueline Baggendorf, Sozialarbeiterin im Treff Warmbronn und an einigen Grundschulen der Stadt Leonberg: „Ich beschäftige mich gerade mit einem Sportprogramm und der Kooperation zwischen Jugendhaus und Grundschule in Warmbronn. Daneben halten mich einige Fälle in Atem, die ich an der Grundschule zu betreuen habe.“