Leonberger Blickwinkel Politik nach Prioritäten

Und doch ist eine angenehme Urbanität vorhanden, sowohl was das Angebot an Handel, Gastronomie und Freizeitmöglichkeiten betrifft, wie auch bei den schon eingangs erwähnten Schulen und Tagesstätten. In Leonberg gibt es alle Schulformen, und Kita-Plätze sind zwar auch hier ein rares Gut, aber die Lage ist immer noch besser als in der benachbarten Landeshauptstadt. In die übrigens, was ebenfalls ein Standortvorteil ist, alle Viertelstunde die S-Bahn fährt. Last not least sind trotz dieser städtischer Strukturen Wald und Wiesen direkt vor der Haustür.