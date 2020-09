Haushaltsklausur in Leonberg Die Stadt braucht ein Leitbild

Was tut der Stadt gut?

Im Klartext: „Wir müssen die Frage beantworten, was Leonberg gut tut“, sagt Christa Weiß (SPD). Oder wie es Sebastian Werbke (Grüne) formuliert: „Wir müssen uns langfristig daran orientieren, was den Bürgern etwas bringt.“ Für Elke Staubach (CDU) bedeutet dies, dass die „Alleinstellungsmerkmale der Stadt“ herausgefiltert werden. In diese Bereiche müsse investiert werden. Das freilich geht nur, wenn Prioritäten gesetzt werden, schüttet Axel Röckle (Freie Wähler) Wasser in den Wein: „Wir werden nicht umhin kommen, unpopuläre Dinge umzusetzen.“ Auch Kurt Kindermann (FDP) geht davon aus, dass „wir bei einem Gestaltungsprozess mit modernen Lösungen dem einem oder anderen ein bisschen weh tun müssen“.

Bedeutet dies, dass die in den vergangenen Monaten immer wieder diskutierte Vereinsförderung geschmälert werden soll? Nicht zwangsläufig, sagt Martin Georg Cohn. Vielmehr solle an einem runden Tisch mit den Vereinsvertretern die künftige Art der Unterstützung gemeinsam festgelegt werden.

Dem Oberbürgermeister geht es vor allem um Transparenz in der eigenen Kämmerei. „Wir haben bei der Produktbeschreibung große Defizite“, kritisiert Cohn die momentane Haushaltsführung. „Es ist oft nicht erkennbar, was hinter den einzelnen Ansätzen steckt. Erst wenn klar ist, worum es überhaupt geht, sind wir in der Lage, Entscheidungen zu treffen.“

„Sonst ist der Crash absehbar“

Ist also früher alles falsch gemacht worden? So wollen es die Professoren nicht verstanden wissen. „Es geht nicht um Fehler“, sagt Wolfgang Hafner. „Vielmehr müssen aus den Erfahrungen Lösungen entwickelt werden.“ Die wiederum müssen zweigleisig laufen. Neben einem langfristigen Leitbild müssten die aktuellen Haushaltsdefizite ins Lot gebracht werden: „Sonst ist der Crash absehbar.“

Um diese Doppelaufgabe zu lösen, werden für die einzelnen Themen interfraktionell besetzte Arbeitsgruppen gebildet. Eine gibt es schon: In ihr sollen Zukunftsperspektiven für die dauerdefizitäre Stadthalle entwickelt werden. Dabei geht es weniger um das Programm, das gerade vom neuen Veranstaltungsmanager Nils Straßburg durchgeschüttelt wird, sondern auch um den baulichen Zustand der Halle. Dass der nicht der beste ist, erleben die Ratsmitglieder auch während der Klausur.

Mit den Anregungen der Professoren sind die Politiker zufrieden: „Der Perspektivwechsel hilft“, meint Harald Hackert („SALZ“). Fast euphorisch zeigt sich Gitte Hutter (Linke): „Ich bin total begeistert.“