Leonberg - Wenn ein Traditionsunternehmen den angestammten Standort verlässt, so löst das immer Emotionen aus. Der Altbau in der Stuttgarter Straße war in Leonberg „die Zeitung“, nicht nur als Arbeitsstätte für Verlagsleute, Mediaberater und Redakteure, sondern auch als Anlaufstelle für viele Menschen. Hier kam man nicht nur vorbei, um ein Inserat aufzugeben oder sich das Wochenblatt abzuholen. Oft war die Geschäftsstelle ein beliebter Ort für eines kleines Schwätzchen.