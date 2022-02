Leonberg - Eine mehr als 120 Jahre andauernde Tradition geht an diesem Mittwoch zu Ende. Unsere Zeitung verlässt ihren angestammten Standort in der Stuttgarter Straße in Leonberg und zieht innerhalb der Innenstadt in die Steinbeisstraße 4. Im hinteren Bereich der großen Supermärkte in der Römerstraße beziehen wir moderne Räumlichkeiten mit Blick in Richtung Gartenstadt.