Leonberg Das Zeitungsarchiv hat ein neues Zuhause

Einem geschäftstüchtigen Buchdrucker verdankt Leonberg seine erste Zeitung. Friedrich Röcker druckte Formulare und Urkunden in seinem Atelier in der Zwerchstraße, als er im Jahr 1838 zum Verleger aufstieg und das „Amts- und Intelligenzblatt für den Oberamtsbezirk Leonberg“ herausbrachte. Ein selbstbewusstes Bürgertum war erstarkt, das am gesellschaftlichen Leben teilhaben und sich bilden wollte, um mitreden zu können. Und es wollte sich nicht mehr sagen lassen, was es zu sagen hatte.

Bewegte Geschichte

Umtriebige Männer, wie der Böblinger Buchdrucker J.G.F. Landbeck, gründeten 1833 das „Intelligenzblatt“ für die Oberamtsbezirke Leonberg und Böblingen und der bereits erwähnte Friedrich Röcker das „Amts- und Intelligenzblatt für den Oberamtsbezirk Leonberg“. Als „Glems und Würm-Gauzeitung“ erscheint die Zeitung von 1879 bis 1905, um dann mit dem Untertitel „Leonberger Tagblatt“ zur Tageszeitung zu werden. Der Verlag zieht um 1900 in die Stuttgarter Straße. Mit dem Verkauf 1919 an den Rechtsanwalt Jonathan Schmid aus Gebersheim verwandelte der Nationalsozialist das Tagblatt in den 1920er-Jahren zum NSDAP-Blatt, das am 14. April 1945 sein Erscheinen einstellte.

Am 2. Juni 1949 gründete Willy Reichert die „Leonberger Kreiszeitung“. Sie ist die erste deutsche Zeitung, die ohne Genehmigung der Alliierten erscheinen kann. 2003 ist die vollständige wirtschaftliche Anbindung an die Zeitungsgruppe Stuttgart erfolgt.