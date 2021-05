Leonberger Blickwinkel Die Wirklichkeit ist 15 Jahre alt

Leonberg - In Leonberg hat es lange Tradition, dass die meisten Vorhaben auch lange dauern. Das liegt nicht immer in der Sache begründet, sondern hat bisweilen mit der Neigung einiger kommunalpolitischer Akteure zu tun, immer wieder ein neues Haar in der Suppe zu finden. Ist dann beim betreffenden Projekt der Enthaarungsprozess abgeschlossen, sind zumeist mehrere Jahre ins Land gegangen.