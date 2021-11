Leonberger Blickwinkel Die trügerische Normalität

Leonberg - Die dunkle Jahreszeit beginnt mit einem Gefühl aus Hoffen und Bangen: Einerseits verläuft der Alltag wieder halbwegs normal. Geschäfte und Gastronomie haben geöffnet, in der Arbeitswelt hat sich eine gewisse Routine eingestellt und im Freizeitsektor geht wieder vieles. Das neue Imax-Kino in Leonberg ist regelmäßig ausgebucht, es gibt Konzerte, Kabarett und Theater; auch Sport und Wellness sind wieder möglich. Und selbst die Weihnachtsmärkte sollen in einigen Wochen wieder öffnen. Alles unter gewissen Auflagen, aber immerhin: Es tut sich was.