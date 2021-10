Leonberg und Rutesheim Weihnachtsmärkte finden statt

Damit werde ein weiteres Stück zur Normalität zurückgekehrt. „Als Gemeinschaft können wir uns wieder an den stimmungsvollen lokalen Traditionen erfreuen“, sieht der Oberbürgermeister der Vorweihnachtszeit positiv entgegen.

Wer sich mit einer Bude oder einem Verkaufsstand am Markt beteiligen will, kann sich bis Montag, 25. Oktober, beim Nikolausmarkt-Team unter 0 71 52 / 9 90 23 54 oder per Mail an markt@leonberg.de melden. Abhängig von der Corona-Entwicklung folgen in den kommenden Wochen weitere Infos zum Angebot, dem Ablauf und den aktuellen Voraussetzungen der Veranstaltung.

Und was ist in Rutesheim geboten?

„Wir freuen uns wieder auf einen Adventsmarkt und gemeinsam wollen wir einen friedlichen, schönen und erfolgreichen Markt mit vielen zufriedenen Besucherinnen und Besuchern auf die Beine stellen und unsere Stadt gut präsentieren“, sagt der Erste Beigeordnete Martin Killinger aus Rutesheim. Der Markt finden am Samstag, 27. November, von 11 bis 21 Uhr auf dem Marktplatz, in der Rathauspassage, auf dem Rathausplatz und im Bürgersaal in der Christian-Wagner-Bücherei mit rund 40 Ständen und einem Rahmenprogramm statt.

Für den ersten Kauf von Getränken oder Speisen am Stand genügt ein einmaliger 3-G-Nachweis. Dabei erhalten Besucher ein leuchtfarbenes Armbändchen, das zum Kauf und Verzehr von Getränken oder Speisen auf dem gesamten Adventsmarkt berechtigt.

Vereine, Geschäfte, Schulen, Kirchen, Bürgerinnen und Bürger sowie die Stadtverwaltung laden zum Besuch ein. Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es in der Tiefgarage des Rathauses, Leonberger Straße 15. Der Landfrauenverein eröffnet ein Markt-Café im Bürgersaal der Bücherei. Nach der Begrüßung durch Bürgermeisterin Susanne Widmaier um 11 Uhr spielt der Posaunenchor. Zwischen 11.30 und 12 Uhr singen die Royal Rangers. Um 14.30 Uhr kommt der Nikolaus und verteilt Geschenke an die Kinder. Um 15 Uhr musiziert die Musikschule Ungerer am Alten Rathaus und um 19 Uhr spielt der Musikverein Rutesheim Weihnachtslieder.