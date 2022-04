In den Genuss dieses Programms kommen nun in der Woche vom 12. bis 16. Juli die 123 Grundschüler, die von Dienstag bis Freitag in Workshops alles übers Zirkusleben lernen. Dabei werden sie von den Profis fit gemacht für die Vorstellungen, die sie am Samstag, 16. Juli, im Zirkuszelt auf der Wiese bei der Käppel-Hütte unweit vom Sportplatz ihren Familien, Freunden und nicht zuletzt auch den zehn Lehrerinnen geben werden.