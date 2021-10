Stabwechsel Schöne Erinnerungen an die Kinder

In der Mörikeschule wurde 2008 die langjährige Schulleiterin Ursula Grupp in den Ruhestand verabschiedet. Brigitte Koch-Savel bewarb sich – da sie sich nicht vorstellen konnte, dass die Mitbewerberin in die Schule passen könnte – und sie bekam die Stelle. „Das hat sich auch daraus ergeben, da ich ohnehin schon immer gerne organisatorische Dinge übernommen habe“, sagt die Gebersheimerin, die eigentlich nicht gerne im Mittelpunkt steht, aber umso lieber mit anpackt.

Ein Angebot für begabte und hochbegabte Grundschüler

In dieser Zeit machte sich die Schulleiterin für die Hector-Kinderakademie stark, übernahm mit einer Kollegin der Schellingschule die Geschäftsleitung. Das Programm richtet sich an besonders begabte und hochbegabte Grundschüler und umfasst unter anderem Themen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Im letzten Jahr gab Brigitte Koch-Savel die Geschäftsleitung ab, ist jetzt aber wieder mit eingestiegen und kümmert sich im Hintergrund um die Verwaltung.

Auch die Einführung der Ganztagsschule inklusive eines Mensa-Baus fällt in ihre „Amtszeit“ als Schulleiterin. Im vergangenen Schuljahr wurde die Mörikeschule vom Kultusministerium als eine von mehreren Stützpunktschulen in Baden-Württemberg ausgewählt, um im Regierungspräsidiumsbereich Stuttgart anderen Bildungseinrichtungen, die ebenfalls den Weg der Ganztagsschule einschlagen möchten, beratend zur Seite zu stehen. „Das ist eine große Auszeichnung“, sagt Koch-Savel.

Erlebnisse mit Kindern bleiben in Erinnerung

Auf die Frage, was ihr am meisten an ihrem Beruf gefallen hat und was ihr in guter Erinnerung bleiben wird, kommt die Antwort spontan: „Die Erlebnisse mit den Kindern, als ich noch selbst in Vollzeit unterrichtet habe.“ Das gemeinsame Singen mit den Kindern. „Ich habe gerne Musik unterrichtet.“ Der Besuch einer szenischen Aufführung der Zauberflöte in der Musikhochschule Stuttgart, als das „Problemkind“ in ihrer Klasse nicht mehr aus dem Staunen kam. Positiv bewertet sie die Weiterentwicklung des Unterrichts in Bezug auf Methodik und Didaktik. „Die Kinder stehen mehr im Vordergrund als früher.“

Ihre ruhige Zeit genießt Brigitte Koch-Savel erst einmal. „Ich meide es noch, feste Termine zu machen.“ Ideen, was sie in ihrem (Un)Ruhestand machen will, hat sie einige. So ist sie schon lange ehrenamtlich in Gebersheim aktiv, spielt Tennis, musiziert gerne, liebt die Kultur, engagiert sich weiterhin für die Hector-Akademie. „Ich glaube nicht, dass es mir langweilig werden wird“, sagt sie.