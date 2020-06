Leonberg Schon wieder ist die Gebersheimer Schule zu klein

Es wurde ordentlich saniert

Die Sanierung an dem 1970 in Massivbauweise errichteten Altbau der Schule erfolgte in der Zeitspanne 2016 bis 2018 in zwei Bauabschnitten. Der 1997 erstellte Erweiterungsbau wurde dabei ausgenommen. Im ersten Bauabschnitt wurde hauptsächlich der Innenbereich saniert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Alle Aufenthalts- und Nebenräume erhielten neue Heizungs- und Elektroinstallationen.

Im zweiten Bauabschnitt wurden die Fassadenflächen, die Fenster und das Dach saniert. Die 45 Jahre alten Dachziegel und die Zwischensparrendämmung wurde ausgetauscht. Alle Klassen und Verwaltungsbereichsräume erhielten neue Fenster mit Sonnenschutz.