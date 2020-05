Leonberg Das verflixte siebte Jahr wird hoffentlich ein gutes

In Deutschland findet die Arbeit der Stiftung in den sogenannten „Hoffnungshäusern“ statt, von denen auch eines in Leonberg steht. Die Hoffnungshäuser verfügen über ein integratives Wohnkonzept. Hier wohnen geflüchtete oder sozial benachteiligte Menschen in Mietwohnungen zusammen mit anderen, die in der Mitte der Gesellschaft stehen, also keine schwierige Lebensgrundlage haben. „Mit den Hoffnungshäusern konnten wir ein Konzept entwickeln, das Menschen bei der Integration in Deutschland wirksam und nachhaltig unterstützt“, sagt der Stiftungsvorstand. Man wolle nicht, dass geflüchtete und sozial benachteiligte Menschen am Rande der Gesellschaft leben, sondern Teil der Gesellschaft werden. „Mit anderen Worten: Wir tun unser Möglichstes, dass Integration gelingt“, sagt Marcus Witzke.