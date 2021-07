Leonale Der Galerieverein verkauft Mitglieder-Werke

Die diesjährige Einzelpräsentation im Kabinett zeigt Bilder der 2020 verstorbenen Malerin Uschi Choma. Sie lebte seit 1973 in Leonberg, war in der hiesigen Kunstszene vielen bekannt und über viele Jahre in der „Leonale“ vertreten. Mehrere Auszeichnungen begleiteten ihren Weg. Die Ausstellung erinnert an eine Malerin, die sich in ihren ungegenständlichen, strukturreichen Bildern in Erd- und Grautönen mit der Verletzlichkeit menschlicher Existenz auseinandersetzte. Brüchige Risse und Kratzspuren, Keimzellen von Wachstum und Neubeginn lassen in den Arbeiten ein Spiegelbild des Lebens entstehen. Sie stellen Fragen, wie es hinter diesem Horizont weitergehen mag.

Keine Vernissage

Zum Start der „Leonale“ an diesem Sonntag gibt es keine Vernissagen-Feier, dafür wird die Ausstellung durchgehend von 11.15 bis 18 Uhr geöffnet sein – unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln des Landkreises Böblingen. Der Einlass richtet sich nach dem Quadratmeter-Schlüssel des Galeriegebäudes.