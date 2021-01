Das Programm im Galerieverein Leonberg in diesem Jahr Die ganze Vielfalt künstlerischer Tätigkeit

Bei der letzten Ausstellung in diesem Jahr mit Rauminstallationen und Lichtzeichnungen von Nikola Dicke geht es um „Ergründungen der Düsterkeit“. Die Künstlerin sollte ihre Arbeiten bereits im vergangenen Jahr zur Langen Kunstnacht im Galerieverein präsentieren, die ebenfalls wegen der Pandemie ausfiel. Dicke setzt sich mit den Gegensätzen von Licht und Dunkel auseinander.

„Nikola Dicke arbeitet mit rußgeschwärzten Platten, in die sie Zeichnungen ritzt. Projektoren davor werfen die Bilder an die Wand“, erklärt Rohloff. An vier oder fünf Orten in Geschäften der Altstadt wird die Künstlerin dann im November ihre Projektoren aufstellen. Auch Spiegel und Wasser setzt Dicke bei ihren Arbeiten ein. „Ihre Kunst hat etwas Poetisches“, schwärmt Katja Rohloff.