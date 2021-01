Leonberg - Das Jahresprogramm des Galerievereins Leonberg hat im vergangenen Jahr auf Grund der Einschränkungen durch Corona gelitten – zwei Ausstellungen mussten abgesagt werden. Was 2020 jedoch erfolgreich abgeschlossen werden konnte, ist die Sanierung der Fassade der alten Scheune in der Zwerchstraße, in der sich der Galerieverein befindet. Jeweils zur Hälfte tragen der Galerieverein und die Stadt die Kosten.