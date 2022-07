Leichtathletik Kira Weis startet bei der Junioren-WM

Dem Schlumpflaufteam längst entwachsen ist auch Anna Schädel. Sie gewann in Ulm in der Altersklasse U 18 über 1500 Meter Silber. In der vorletzten Runde startete sie auf der Zielgeraden die erste Attacke. 200 Meter vor dem Ziel kämpften dann noch vier Läuferinnen um die Podestplätze. Nach 4:43,31 Minuten überquerte Anna Schädel die Ziellinie. „Ich habe einfach auf die besprochene Taktik vertraut, das ist einwandfrei aufgegangen“, sagte die Gerlingerin zu ihrer ersten DM-Medaille. Knapp am Podest vorbei lief ihre Vereinskollegin Lisa Maisch über 3000 Meter (U 18). In 10:11,38 Minuten belegte sie Rang vier.

Hanna Render für Länderkampf nominiert

Platz sechs sprang für Robin Eibner (LG Gäu Athletics) im Weitsprung heraus. In der Altersklasse kam er mit seinem besten Versuch auf 7,19 Meter. Vereinskollegin Hanna Render (LG Gäu Athletics) verpasste als Vierte über 400 Meter Hürden (U 20) eine Medaille. Und das trotz neuer Bestzeit von 59,68 Sekunden. Der große Traum, zusammen mit Kira Weis in Kolumbien zu starten, ist damit endgültig geplatzt. In Gebersheim ist Hanna Render Tür an Tür im Doppelhaus mit der Ausdauerspezialistin groß geworden.

Immerhin: Nach den Wettkämpfen in Ulm waren beide Athletinnen zusammen bei der Einkleidung für die Nationalmannschaft. Als DM-Viertplatzierte sicherte sich die 19-jährige Hanna Render das Startrecht für den Länderkampf mit Österreich, der Schweiz und Spanien am 13. August in München. Zwei Tage später beginnt dort die Leichtathletik-Europameisterschaft.