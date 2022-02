Im Trikot der LG Gäu Athletics schaffte es Hanna Render bis ins Finale des 400-Meter-Laufes, in dem sie in persönlicher Hallenbestzeit von 56,48 Sekunden auf Platz vier landete. Ihr Vereinskamerad Robin Eibner steigerte seine Saisonbestleistung im Weitsprung auf 6,93 Meter. Doch mehr als Platz sieben war in einem hochklassigen Wettbewerb nicht drin.