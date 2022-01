Leichtathletik in Gerlingen Erste Schritte bei den Laufschlümpfen

Europameisterschaft wird abgesagt

Nur zu gerne wäre Kira Weis im vergangenen Jahr auch international gestartet. Die Norm für die 3000 Meter in der U 18-Altersklasse hatte sie beim Langstreckentag in Freiburg im Mai (9:39 Minuten) um sechs Sekunden unterboten. Doch ein Start im italienischen Leichtathletik-Mekka in Rieti blieb Wunschdenken – wegen der Coronapandemie wurden die kontinentalen Titelkämpfe abgesagt.

Um den Traum von einem internationalen Start dennoch wahr werden zu lassen, versuchte sich Kira Weis an der Quali-Norm über 3000 Meter für die U 20-Europameisterschaft in Tallin (Estland). Und auch diese knackte sie beim Jump-and-Run-Meeting in Dortmund: In 9:29,26 Sekunden stellte sie eine persönliche Bestzeit auf und unterbot als Sechstplatzierte die deutsche Jahresbestleistung um gleich zehn Sekunden.

Olympiasiegerin am Start

Doch damit nicht genug: Erstmals wagte sich die 17-Jährige auf die 5000 Meter-Distanz. Bei der langen Laufnacht in Karlsruhe unterbot sie in 16:34,24 Sekunden auch hier die für Tallin geforderte Norm. Ihr Pech: Über beide Distanzen bedeuteten ihre Zeiten unter allen deutschen Nachwuchsstarterinnen jeweils Rang vier – doch nur die drei Besten duften bei der U 20-EM an den Start. „Immerhin war ich die Beste meiner Altersklasse“, nahm Kira Weis ihr Pech sportlich. Kleiner Trost: Bei der Sparkassengala in Regensburg Mitte Juni durfte sie über 5000 Meter gegen Olympiasiegerin Caster Semenya aus Südafrika und die Deutschen Meisterin Denise Krebs antreten und konnte so schon mal bei den ganz Großen reinschnuppern.

Den internationalen Start will sie in diesem Jahr nachholen. Die U 20-Weltmeisterschaft im kolumbianischen Cali hat sie sich zum großen Ziel gesetzt. „Auf die Norm fehlen mir nur vier Sekunden, aber die Zeit muss man im richtigen Moment abrufen können“, ist sie sich bewusst. Ihr Traum wäre irgendwann einmal ein Start bei Olympia. „Aber man muss sehen, wie weit man kommt. Wichtig ist, dass ich beim Laufen den Spaß nie verliere“, sagt die bodenständige 17-Jährige, die sich bei der KSG Gerlingen pudelwohl fühlt und einen Wechsel zu einem anderen Verein kategorisch ausschließt.

Naturwissenschaftliches Studium im Blick

Kira Weis ist nicht nur eine herausragende Leichtathletin, sondern auch eine sehr gute Schülerin – zuletzt betrug ihr Notendurchschnitt 1,2. Nach dem Abitur im nächsten Jahr schwebt ihr ein naturwissenschaftliches Studium vor. „Ich finde es hochinteressant, dass man mit Naturwissenschaften alles erklären kann“, sagt die Gebersheimerin, die als Kind auch Schwimmen, Tischtennis und Fußball ausprobiert hat. Ihre Liebe aber gilt dem Laufen. Als ihre größte Stärke sieht sie ihre Fähigkeit an, ein hohes Tempo über eine lange Strecke durchhalten zu können. Genau das will Kira Weis auch in diesem Jahr wieder untermauern.