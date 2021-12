Leichtathletik Ein Top-Rennen zum Jahresende

Gerlingen - So kann sich das Leichtathletik-Jahr 2021 durchaus dem Ende neigen. Bei der deutschen Crossmeisterschaft in Sonsbeck – am unteren Niederrhein im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen gelegen – holte sich Kira Weis von der KSG Gerlingen in ihrer Altersklasse den Titel in der Einzel- sowie in der Mannschaftswertung.