Leichtathletik Die Titelsammlung wächst

Sindelfingen - Kira Weis vom Laufteam der KSG Gerlingen geht auch in diesem Jahr auf Titeljagd. Nachdem sie 2021 drei Deutsche Meisterschaften (3000 Meter U 18, Crosslauf Einzel und Mannschaft) feiern konnte, ist sie nun die schnellste Frau in Baden-Württemberg über die 1500 Meter gewesen. Bei der Leichtathletik-Hallenmeisterschaft kam sie nach 4:37,51 Minuten ins Ziel. Mia Jurenka vom gastgebenden VfL Sindelfingen blieb im heimischen Glaspalast in 4:37,78 Minuten nur Platz zwei.