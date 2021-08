Gerlinger Leichtathletin trumpft auf Die Konkurrenz läuft hinterher

Gleich von Beginn an setzte sich Kira Weis mit hohem Tempo an die Spitze des Hauptfelds. Als nach 600 Metern die Ausreißerin eingeholt wurde, begann die Machtdemonstration der 17-jährigen. Mal etwas schneller, mal etwas langsamer führte die Gerlinger Athletin das immer kleiner werdende Feld in hohem Tempo über die Rundbahn, bis ihr zwei Runden vor Schluss nur noch eine Athletin auf den Fersen war.