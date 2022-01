Leichtathletik Robin Eibner setzt die Bestmarke

Lesen Sie aus unserem Angebot: Mit optimalem Rhythmus zur Bronzemedaille

Nur in der 4 x 200-Meter-Staffel zu sehen war 400-Meter-Hürden-Olympia-Halbfinalistin Carolina Krafzik (VfL Sindelfingen). Und Einzelstarts sind aufgrund von hartnäckigen Verletzungsproblemen auch erst wieder im Sommer geplant. Im Team mit Pia Ringhoffer und den Renningerinnen Lisa Sophie Hartmann und Jasmin Pansa standen nach den vier gemeinsamen Hallenrunden 1:38,31 Minute auf der Uhr. Bei den baden-württembergischen Staffelmeisterschaften einen Tag später an gleicher Stelle war das Quartett in 1:37,84 Minute sogar noch eine halbe Sekunde schneller, und die Konkurrenz hatte erneut klar das Nachsehen. „Unsere Wechsel waren besser, und wir konnten alle läuferisch noch einen Tick zulegen“, sagte Carolina Krafzik.

Zum gemischten 4 x 400-Meter-Aufgebot gehörte sie dann nicht, sondern neben Lisa Sophie Hartmann noch Julian Reese, Luise Eisenmann und Yannic Krings. Der Schlussläufer sicherte mit seinem starken Finale die Titelverteidigung für den VfL Sindelfingen in 3:34,59 Minuten vor der LAV Stadtwerke Tübingen (3:36,27 Minuten). Knapp am Podest vorbei rannten als Vierte über 4 x 200 Meter in 1:48,10 Minute Hanna Render, Maja Schenk, Lisa Horvath und Franziska Stolzenthaler für die LG Gäu Athletics.

Im Stabhochsprung der Männer meisterte Lamin Krubally (ASV Landau) 5,20 Meter. Die 4,50 Meter von Sebastian Mergenthaler (LG Gäu Athletics) bedeuteten in dieser Konkurrenz Rang zwei.

Sieben-Meter-Marke knapp verpasst

Die längere Sprintdistanz sah mit persönlicher Bestzeit von 22,35 Sekunden Maximilian Dillitzer als schnellsten von 25 Teilnehmern. Über 400 Meter wurde Vereinskamerad Yannic Krings in 49,10 Sekunden ebenso Zweiter wie über 800 Meter in 1:54,43 Minute Leonard Baranski und über 200 Meter der weiblichen Jugend U 20 in 25,29 Sekunden Hanna Render. Deren Mannschaftskollege Robin Eibner verbuchte mit 6,89 Meter den Weitsprungsieg beim Nachwuchs für sich. Mit dieser Weite hätte er auch bei den Männern ganz vorne gelegen. Für den Sieger Henry Behrens (SSV Ulm) standen lediglich 6,82 Meter zu Buche. Die 1500 Meter der Männer sahen beim Erfolg von Tim Assmann (TV Villingen/3:44,97 Minuten) den Sindelfinger 3000-Meter-Hindernisspezialisten Velten Schneider in 3:46,97 Minuten als Dritten.