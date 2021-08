Layher-Areal Leonberg Kreis-Umweltbehörde schaltet sich ein

Fläche soll ein Stadtgarten werden

Die Firma Layher hat der Stadtverwaltung nun in Aussicht gestellt, dass der Berg bis spätestens Ende Oktober weggeschafft und die Fläche eingeebnet wird. „Das ist auch notwendig. Denn unser Fachamt bereitet derzeit schon Sitzungsvorlagen für ein Vergabe-Verfahren vor, um mit der städtebaulichen Planung der Fläche als Stadtgarten voranzukommen. Näheres hierzu soll zeitnah nach der Sommerpause in den Gremien vorgestellt und zur Abstimmung gebracht werden“, sagt Küster.

Das Landratsamt wurde eingeschaltet, um abfall- und immissionsrechtliche Fragen zu klären. „Es ist zulässig, das ausgehobene Material dort zu lagern, es muss aber wieder abgetragen werden“, sagt Landratsamtssprecher Benjamin Lutsch. Eine Bearbeitung vor Ort sei auch ohne Genehmigung erlaubt, also in diesem Fall das Zerkleinern von Felsbrocken. Dieser Vorgang sei für die anschließende Entsorgung erforderlich. „Der Bauherr ist allerdings angehalten, nach dem Stand der Technik so gut es geht Lärm zu vermeiden. Das muss von den Anwohnern ertragen werden“, sagt Lutsch.

Layher lässt Fristen verstreichen

Dabei sei die Frage zu klären, ob man sich da vor Ort auch die Mühe mache. „Wir können eine Optimierung der Abläufe einfordern“, sagt Lutsch. So musste Layher bis zum Montag dieser Woche eine Lärmprognose beim Landratsamt abgeben. Diese liegt bislang nicht vor. „Deshalb wird die Umweltbehörde des Landratsamtes in den nächsten Tagen ein förmliches Anhörungsverfahren starten, in dem er innerhalb zwei Wochen ein Lärmminderungskonzept vorlegen muss und einen Zeitplan der Arbeiten“, so Lutsch.