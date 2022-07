Laute Jugendliche und Müll Brennpunkt Gerlinger Endhaltestelle

Kontaktaufnahme mit Jugendgruppen wird schwieriger

Bei einem Runden Tisch aus Stadtverwaltung und Polizei, der Anfang Juli aufgrund der zunehmenden Probleme anberaumt worden war, sei deutlich geworden, dass sich die Situation gegenüber des Jahres 2020 verändert habe. So sei die Polizei inzwischen vor Ort vermehrt mit Jugendlichen konfrontiert, die aufgrund ihres jungen Alters nicht strafmündig seien. Auch biete der Platz zahlreiche Möglichkeiten „sich aus dem Staub zu machen“, wie die Amtsleiterin Klemm betonte. Weil die Jugendgruppen, die sich an der Endhaltestelle regelmäßig aufhalten, „heterogener und loser“ werden, sei überdies die Kontaktaufnahme erschwert.

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Gerlingen Junge zerstört Telefonzelle Ein 13-Jähriger soll maßgeblich an einer Randale bei der Stadtbahn beteiligt gewesen sein.

Vor allem ältere Bewohner des Europaplatzes fühlen sich durch die Heranwachsenden zunehmend verunsichert. „Man muss es sich anschauen“, berichtet eine ältere Anwohnerin, die am Dienstagabend die Gemeinderatssitzung als Zuhörerin verfolgt hat. „Jeden Abend sind die Jugendlichen auf dem Platz und machen dort Lärm.“ Zuletzt gab es auch zwei Anzeigen bei der Polizei aufgrund von Vandalismus.

Die Erwartungen, dass dem Problem mit den bereits in der Vergangenheit eingesetzten Maßnahmenpaket beizukommen ist, nimmt im Gemeinderat freilich ab: So betonte zum Beispiel der Stadtrat Björn Maier (Grüne), dass man „auf dem Platz nicht mit Schildern weiterkommt“. Auch Annette Höhn-Thye (FDP) äußerte sich bei der Verabschiedung des Drei-Stufen-Plans skeptisch: „Der Stufenplan hat nicht nachhaltig gefruchtet“, sagte die Stadträtin. Petra Bischoff (Freie Wähler) wurde deutlicher: „Wir haben bisher an dieser Stelle versagt.“

Gemeinderat fordert weitergehende Maßnahmen

Jetzt werden im Gemeinderat Rufe nach weitergehenden Maßnahmen laut. „Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wann wir über weitere Stufen sprechen müssen“, sagt Dennis Uhl, Stadtrat der Fraktion Junge Gerlinger. Welche das sein könnten, wollen die Gemeinderäte nun zunächst in nichtöffentlicher Sitzung beraten.

Neben dem Brennpunkt Endhaltestelle waren bei der Polizei im laufenden Jahr auch Anzeigen von Bürgern wegen Vandalismus, Lärm und Vermüllung in der Tiefgarage Schillerstraße eingegangen. An und in der Gerlinger Breitwiesenschule kam es zu drei Fällen von „weitreichender Sachbeschädigung“.