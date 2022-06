Gerlingen Junge zerstört Telefonzelle

Jugendliche flüchten vor der Polizei

Wie die Polizei berichtet, hatte eine Passantin am Mittwoch gegen 22.15 Uhr wegen randalierender Jugendlicher an der Endhaltestelle die Polizei gerufen. Die herbeigerufenen Polizisten stellten fest, dass die Glasscheiben der englischen Telefonzelle eingeschlagen waren und auf dem Platz herumgeworfen worden waren. Einige Jugendliche flüchteten zunächst vor der Polizei, die Beamten trafen sie später zumindest teilweise wieder an und kontrollierten sie.