Neue Begegnungsstätte in Gerlingen Treffpunkt muss sich bewähren

Am Ende ging es schnell

Die Frage, ob sich die Jugendlichen über ihr neues Domizil freuen, erübrigt sich somit fast. „Wir freuen uns sehr“, sagt Lukas Proksch, der Sprecher des Jugendgemeinderats – zumal die Grillstelle an der „Außengrenze Gerlingens“ sei, also nicht sonderlich zentral. Das Gremium hat mit der CDU-Fraktion seit Jahren für einen Ort mit Sitzgelegenheiten und einem Dach über dem Kopf gekämpft, an dem sich junge Leute aufhalten können, sein dürfen, ohne gleich verscheucht zu werden. Dass er an diesem Mittwochabend in kleinem Kreis eröffnet wird, „fühlt sich sehr gut an“, sagt Lukas Proksch. Am Ende sei es schnell gegangen.