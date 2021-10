Lärmschutz Heimsheim will das Tempo drosseln

Manche Messwerte sind tatsächlich so hoch, dass sie als gesundheitsgefährdend gelten. Das betrifft die Mönsheimer Straße ab dem Kreisverkehr Richtung Süden und einen Teil der Leonberger Straße etwa bis zur Tankstelle. Hier gab es für die Geschwindigkeitsreduzierung bereits ein positives Signal vom Landratsamt. An den anderen Straßenzügen ist der Lärm zwar auch sehr groß, aber nicht groß genug, dass ein Eingreifen zwingend vorgeschrieben ist. Als eine mögliche Alternative steht eine allgemeine Tempo-40-Regelung im Raum, falls das Landratsamt den Plänen der Stadt eine Absage erteilt. Allerdings bringe Tempo 40 lange nicht so viel, wandte das Ingenieurbüro ein.