Lärmaktionsplan Heimsheim Wo ist Tempo 30 wirklich notwendig?

Hoffnung auf Lärmreduzierung

Stadt und Gemeinderat halten an ihrem Wunsch aber fest. Von der Begrenzung erwarten sie sich immerhin eine Reduzierung der Geräuschkulisse um zwei bis drei Dezibel. „Das klingt wenig, bedeutet aber eine Halbierung des Lärms“, erklärte der Bürgermeister Jürgen Troll im Gemeinderat. „Es hat also einen großen Effekt.“ Generell sei es so, dass es nach den Auslegungen und deren Einarbeitung in den Lärmaktionsplan mit den Straßenverkehrsbehörden nochmals in die Abstimmung geht, erklärt Andor Varszegi. Manche Stellungnahmen des Landratsamtes „verlieren“ bis dahin jedoch bereits etwas ihre Wirkung, so Varszegi. Der Grund: Wenn durch die Öffentlichkeitsbeteiligung neue Aspekte hinzukommen, muss dieser neue Sachverhalt vom Landratsamt ganz neu bewertet werden.

In diesem Fall brachten mehrere Bürger die Anregung ein, die nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Mönsheimer Straße über den Kreisverkehr hinaus auszuweiten, nämlich bis auf Höhe der Dickenbergstraße 21/1. Bei der Stadt und im Gemeinderat stieß der Vorschlag auf ein positives Echo. Über diese Strecke gelangen Autofahrer zur Autobahn oder von der Autobahn nach Heimsheim.

Im nächsten Schritt wird der Aktionsplan unter anderem mit den Ergänzungen der Bürger aktualisiert, danach wird er erneut ausgelegt. Die Forderung der Stadt nach einem lärmmindernden Straßenbelag im Bereich der Ortsdurchfahrt wird derzeit noch geprüft.