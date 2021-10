Besonders die Ortsdurchfahrten in der Kernstadt sowie in Merklingen sind die Schwerpunkte der Lärmbelastung, also die Bundesstraße B 295 sowie die Landesstraße von Sindelfingen über Grafenau und Weil der Stadt weiter nach Merklingen. Das Stuttgarter Büro Planung + Umwelt hat berechnet, dass es in Merklingen bei zahlreichen Gebäuden entlang der Hauptstraße sowie der Hausener Straße sowohl tagsüber als auch nachts zu laut ist. Für die Kernstadt gilt das vor allem in der Grabenstraße und der Paul-Reusch-Straße. Den Lärm an den betroffenen Gebäuden zu messen sei nicht sinnvoll, sagte die Mitarbeiterin des Büros auf eine Nachfrage aus dem Gemeinderat, denn es sei schwierig, dafür den jeweils richtigen Zeitpunkt zu finden. Bei den Lärm-Berechnungen wurden der Schwerlastverkehr sowie Motorräder nicht erfasst.