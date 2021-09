Namenszusatz Weil der Stadt will Keplerstadt heißen

Darüber hinaus ist der Forscher und Wissenschaftler, der 1630 in Regensburg starb, in vielerlei Namenszusätzen vertreten, vom Kepler-Weihnachtsmarkt über den Lions Club Johannes Kepler bis hin zum Chorverband Kepler. Aber auch in die Moderne hat der Astronom Einzug gehalten, denn auf der Homepage der Stadt ist die „Keplerstadt“ ebenfalls eine feste Größe.