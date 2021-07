Kunstnacht in Leonberg Die Ateliers sind wieder geöffnet

Doch nicht nur das Betrachten der Kunstwerke nimmt den Besucher mit auf eine Reise – auch der Kontakt und der Austausch mit den Kunstschaffenden selbst ist vielen ein Anliegen. Ein Genuss. Ein Bedürfnis, welches dringend wieder gestillt werden will. So waren sie also unterwegs in der Leonberger Altstadt und füllten diese, bei anfänglich herrlichem Wetter und sommerlichen Temperaturen, mit Leben und dieser unbändigen Freude an der Kunst.