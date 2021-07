Leonberg Eine kleine Lange Kunstnacht

Kunstinteressierte kommen voll auf ihre Kosten

An acht Stationen wird es Kunst zu sehen geben. An verschiedenen Stellen liegt ein Laufplan aus. Im Galerieverein besteht am Samstag die Möglichkeit, sich Arbeiten von Leonberger Künstlern anzuschauen – zum vorletzten Mal, denn am Tag danach geht die Ausstellung zu Ende. Storek über die Schau: „Mich wundert, was in Leonberg künstlerisch alles möglich ist.“ Die Werke, die im Galerieverein ausgestellt werden, kann man übrigens auch erwerben – sofern sie nicht schon einen Liebhaber gefunden haben.