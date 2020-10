Alte Schuhfabrik in Leonberg Ein Ort zum Ausbrechen aus dem Alltag

Die „Initiative Kulturfabrik Künstlerhaus Leonberg“ (IKKL) setzt sich für den Erhalt der alten Schuhfabrik und deren Umgestaltung in ein kulturelles Bürgerzentrum ein. Ihr gehören die Mieter des Hauses an: die der drei Ateliers, in denen sieben Künstler schaffen, sowie die Betreiber des Ladens Bild und Rahmen und der Kunstgalerie. In einem Konzept hat die Initiative nun Vorschlägegesammelt, die sie als Gesprächsgrundlage mit dem Gemeinderat und den Bürgern sieht.