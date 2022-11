Die Ausstellung „Menschlichkeit“ im Renninger Krippenmuseum ist nur noch bis Ende kommender Woche in der jetzigen Form zu sehen. Danach wird sie sukzessive abgebaut. Geöffnet ist das Museum nur nach vorheriger Vereinbarung, entweder unter Telefon 01 72 / 7 25 78 80 oder per E-Mail an fp-stiftung-renningen@web.de.