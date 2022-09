Die Stadt Renningen hat eine besondere Verbindung zur Ukraine. Vor Jahren wurde die Orgel in der Bonifatiuskirche in Renningen abgebaut und ging als Spende an die katholische Kirche in Donezk in der Ostukraine. Bischof Shyrokoradiuk war damals noch für Donezk zuständig und nimmt nun die Spenden der Franz-Pitzal-Stiftung für Odessa entgegen. „Mehr als 50 000 Euro sind seit dem Ausbruch des Krieges aus Renningen als Spende in die Ukraine gegangen“, berichtet Franz Pitzal.