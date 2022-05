Ausstellung und Hilfe für die Ukraine Auch im Ruhestand bleibt Franz Pitzal aktiv

Ihr neuestes Projekt ist eine Ausstellung im Krippenmuseum. Was hat es damit auf sich?

Das Thema der Ausstellung lautet „Menschlichkeit“. In der Pandemie und in Zeiten des Krieges in der Ukraine wollte ich dafür ein Zeichen setzen. Denn das ist es, was wir gerade mehr als alles andere brauchen.

Was ist auf der Ausstellung zu sehen?

Ich habe 22 Stationen aufgebaut. Sie zeigen im ersten Abschnitt zum Beispiel einen großen Flüchtlingszug, Kreuze mit den Namen der Länder, in denen ähnliche Zustände herrschen wie in der Ukraine. Weitere Stationen greifen dagegen das Positive auf: Kinder auf Spielplätzen, gesellige Treffen, all die Dinge, auf die wir während Corona verzichten mussten oder noch müssen. Die übrigen Stationen sollen demonstrieren, wie man sich gegenseitig wieder aufrichten kann.

Statt um Eintrittsgeld wird um Spenden gebeten. Gehen die Spenden gezielt in die Ukraine?

Ja, und sie werden auch dringend benötigt. Wir haben schon früher Projekte in der Ukraine unterstützt, mithilfe von Renninger Spendengeldern konnten zum Beispiel mehrere Kinderheime gebaut werden. Die sind jetzt alle überfüllt mit Binnenflüchtlingen.

Sie stehen in engem Kontakt mit Bischof Stanislaus von Odessa, der in der Vergangenheit mehrere Male an der Renninger Krippe gesprochen hat. Was berichtet er aus seiner Heimat?

Es ist nicht immer leicht, ihn zu erreichen. Aber vor ein paar Tagen hat er mir Bilder zugeschickt, wie das Geld, das wir aus Renningen bereits dorthin senden konnten, eingesetzt wird. Die wichtigste Anschaffung war ein Kleinbus, mit dem er einerseits Lebensmittel zu den Menschen bringen und andererseits die Menschen zueinander bringen kann. Derzeit befinden sich ungefähr 40 000 Binnenflüchtlinge in Odessa.

Wann haben Sie zuletzt mit ihm gesprochen?

Das war am Montagvormittag. Er hat erzählt, dass erst an diesem Tag wieder drei Raketen eingeschlagen sind und unter anderem eine Brücke zerstört worden ist. Sorgen bereiten den Menschen vor allem zwei russische U-Boote, die vor der Küste liegen. Aber er bleibt erstaunlich optimistisch und sagt immer als erstes dazu: „Wir leben noch.“ Und er ist sehr dankbar für die Hilfe, die sie aus Renningen bisher erreicht hat.

Ausstellung „Menschlichkeit“

Öffnungszeiten

Die Ausstellung „Menschlichkeit“ mit Krippenfiguren der Künstlerin Hildegard Buchhalter ist noch bis zum 1. Juni im Renninger Krippenmuseum (Hauptstraße 8) zu sehen. Geöffnet ist es immer mittwochs von 15 bis 16 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 01 72 / 7 25 78 80 oder per E-Mail an fp-stiftung-renningen@web.de.

Spenden

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird jedoch gebeten. Das Geld soll unmittelbar für die Menschen in und aus der Ukraine eingesetzt werden.