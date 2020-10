Krankenhaus Leonberg Die Bushaltestelle ist barrierefrei

Leonberg - Lange hat es gedauert und vieler Diskussionen bedurft: Doch nun ist die Bushaltestelle am Leonberger Krankenhaus barrierefrei umgebaut. In den Sommerferien fanden dazu die Straßenarbeiten statt. So wurde nicht einfach nur der Haltestellenbereich erneuert, sondern die Verkehrsführung neu geordnet. Die Spuren sind großzügiger ausgebaut. Zudem wurde alles bis zu den Zu- und Abfahrten zur Rutesheimer Straße mit einem neuen Belag, neuen Markierungen und neuen Schildern versehen. Auch neue Straßenlampen wurden installiert. Die zwei neuen Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) sollen die Überquerung der Straße sicherer machen.