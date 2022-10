Konflikte an der Rathausspitze und mit Gemeinderat Zerschnittene Tischtücher

Noch sind alle professionell genug, das haben die weitgehend normal verlaufenen Sitzungen der vergangenen Tage gezeigt, die Spannungen zu überspielen. Einige Ratsmitglieder wollen dem OB wohl zeigen, dass sein Buch für sie nicht wichtig ist. Das kann man ohne Weiteres so sehen. Tatsache bleibt allerdings, dass Cohns wenig schmeichelhafte Beobachtungen just in einer Zeit öffentlich geworden sind, in der die Lage so angespannt ist, wie schon seit Jahren nicht mehr.

Warum macht er das?

Doch selbst ohne den verheerenden Konflikt Cohn-Schmid hätte dem obersten Chef im Rathaus klar sein müssen, dass sein Buch ein Affront gegen die politische Klasse in Leonberg ist. Umso mehr stellt sich die Frage, die nicht nur den FDP-Fraktionsvorsitzenden Dieter Maurmaier umtreibt: Warum macht er das?