Kommentar Naturschutz oder Grundrechte?

Gerichte legen enge Grenzen fest

Man könnte sich jetzt in juristischen Feinheiten verlieren, was die Stadt tun muss und was sie nicht darf. Hier gibt es enge Grenzen, in vielen anderen Fällen bestimmt durch Entscheidungen deutscher Gerichte. Mit dem Landratsamt Böblingen war auch die zuständige Naturschutzbehörde in die Entscheidungsfindung für den Alternativstandort eingebunden. Es muss einem nicht gefallen, für oder gegen was am Sonntag auf dem alten Golfplatz demonstriert wird. Aber es muss ermöglicht werden, solange sich die Demonstranten auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen. Das ist Demokratie.