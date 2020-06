Corona-Demo in Leonberg Wer zahlt für Busse und Toiletten?

Wie wirkt sich das Wetter aus?

Auch die Polizei bereitet sich auf die Veranstaltung vor. „Unsere Hauptaufgabe ist es, für einen störungsfreien Ablauf zu sorgen“, erklärt Peter Widenhorn, Pressesprecher im Polizeipräsidium Ludwigsburg. Dazu gehöre es auch, den Verkehr rings um das Veranstaltungsgelände zu regeln und Störungen zu vermeiden.

Ob es tatsächlich 7500 Demo-Teilnehmer werden, vermag man bei der Polizei nicht abzuschätzen. „Der Ort ist ein wenig abseits. Auch das Wetter spielt eine große Rolle“, sagt Widenhorn. Zuletzt sei die Demo auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart auch nicht mehr so stark besucht gewesen, nachdem es weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen gab. Über die Zahl der Polizisten, die eingesetzt werden, mache die Polizei im Vorfeld grundsätzlich keine Angaben.

Das Deutsche Rote Kreuz in Leonberg wird möglicherweise den Sanitätsdienst am Sonntag stellen. Darüber wurde aber erst am Donnerstagabend in der Führungsriege gesprochen. Die Freiwillige Feuerwehr von Leonberg ist dagegen außen vor. „Die Wetterlage spielt uns in die Karten. Bei Trockenheit würden wir ein Löschfahrzeug in den Bereich des Golfplatzes stellen“, erklärt der Kommandant, Wolfgang Zimmermann.