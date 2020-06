Großkundgebung in Leonberg Golfplatz statt Autobahn: Demo zieht um

Leonberg - So richtig kann man es sich gar nicht vorstellen: Die A 8 in Leonberg ist zwischen den Abfahrten West und Ost gesperrt. Und auch die A 81 zwischen Feuerbach und dem Engelbergtunnel ist zu. Autos können trotzdem auf die mit am stärksten belastete Nord-Süd-Verbindung der Bundesrepublik. Nicht aber, um doch noch das Ferienziel auf der Alb oder im Allgäu anzusteuern.