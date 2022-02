Kommentar Erst das Kleine, dann das Große

Leonberg - Vor zwölf Jahren war es undenkbar, dass ein Smartphone quasi ein Büro ersetzen würde, genauso wie es kaum vorstellbar schien, dass man mit der Uhr telefonieren kann. Mit Beispielen aus der heute gängigen Alltagstechnik will Martin Georg Cohn verdeutlichen, dass so manche Vorstellung, die in diesen Tagen allzu fantastisch anmuten mag, durchaus früher oder später Realität werden kann. Der Leonberger Oberbürgermeister begegnet damit seinen Kritikern, die ihm gerne vorwerfen vornehmlich in der Zukunft unterwegs zu sein, das Hier und Jetzt dafür aber zu vernachlässigen.