Klimawende Weissach investiert in einen Solarpark

Weissach - Eigentlich ist alles schon beraten und beschlossen gewesen – und zwar nichtöffentlich. Die Gemeinde Weissach will sich mit bis zu 410 000 Euro am Solarpark Bonnhof-West in der Nähe der Stadt Heilsbronn im Landkreis Ansbach beteiligen. Doch das Landratsamt Böblingen als Rechtsaufsichtsbehörde, deren Genehmigung dazu nötig ist, verlangte von der Gemeinde eine öffentliche Beschlussfassung in dieser Sache. „Entgegen der Praxis der vergangenen Jahre und der bisherigen Rechtsauffassung“, kommentiert dies die Weissacher Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage.