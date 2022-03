Kita-Streiks im Altkreis Leonberg Besonders große Kommunen sind betroffen

In Weil der Stadt waren laut der Stadtverwaltung zwei Einrichtungen komplett betroffen und konnten am Dienstag keine Betreuung anbieten. In zwei weiteren Einrichtungen haben zwar einige Mitarbeiter gestreikt, eine Notbetreuung konnte aber trotzdem aufrechterhalten werden. In Weissach legten nur vereinzelt Mitarbeiter ihre Arbeit nieder, hier war ein uneingeschränkter Normalbetrieb möglich. Auch die Kommunen Heimsheim und Rutesheim meldeten auf Nachfrage unserer Zeitung keine Ausfälle im Betreuungsangebot.

Strohgäu nur vereinzelt betroffen

Im Strohgäu wurde zum Großteil nur vereinzelt gestreikt: In Hemmingen mussten der Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße mit 35 Plätzen sowie das Kinder- und Familienzentrum Eberdinger Straße mit 95 Plätzen am Dienstag geschlossen bleiben. Eine Notbetreuung gab es nicht. Ditzingen war laut Informationen aus dem Rathaus nicht betroffen, ebenso Korntal-Münchingen. Gegebenenfalls würden nur einzelne Personen streiken, hieß es am Vormittag. Auch in Gerlingen haben einzelne Mitarbeiter gestreikt, eine Notbetreuung war aber nicht nötig.