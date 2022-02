Bei Coronafällen Kitas werden nicht mehr geschlossen

Quarantäne nur noch bei Positiv-Test

Wenn in einer Kita oder Schulklasse mehr als fünf Corona-Infektionen festgestellt wurden, hatte das Gesundheitsamt bisher alle Kinder der betroffenen Gruppe oder Klasse in Quarantäne geschickt. Nach den neuen Handlungsrichtlinien, die jetzt gelten, findet diese Absonderung der gesamten Kitagruppe oder Klasse nicht mehr statt. Ausschließlich positiv getestete Kinder müssen sich in häusliche Quarantäne begeben. Kinder, die nicht positiv getestet wurden, dürfen weiterhin die Schule oder Kita besuchen.