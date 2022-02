Bezahlbarer Wohnraum in Rutesheim Günstig Wohnen über Kitaräumen

Im November vergangenen Jahres hatte der Erste Beigeordnete der Stadt Rutesheim, Martin Killinger, zu dessen Ressort auch die Kinderbetreuung zählt, die Bedarfsplanung an Betreuungsplätzen für die Kleinen in den kommenden Jahren dem Gremium vorgelegt. Am 6. Dezember hatte der Technische Ausschuss gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Einstimmig wurde beschlossen, den Kindergarten an der Richard-Wagner-Straße um einen Anbau in Holzständer- oder Holzelementbauweise zu ergänzen, in dem 40 Schlafplätze eingerichtet werden können.