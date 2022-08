Kira Weis aus Gebersheim Im Nationaltrikot auf Rang zwölf

Etwas übermüdet ist Kira Weis am Montagmittag in Frankfurt aus dem Flugzeug gestiegen. Und das lag nicht etwa am absolvierten 5000-Meter-Rennen, das die Gebersheimerin am Samstag um 23.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit bestritten hat. Es ist nicht irgendein Wettkampf gewesen. Kira Weis war für Deutschland bei der U 20-Weltmeisterschaft am Start. Austragungsort: Cali in Kolumbien – rund 9400 Kilometer von Leonberg entfernt. Rückflug mit Zwischenlandung in Orlando. Da darf sich dann auch schon mal ein bisschen Müdigkeit einstellen.