Kindergarten in Perouse Die Gruppennamen geben der Fassade Farbe

Rutesheim - Es wird eine bunte Sache. Die Baustelle am Anbau an den Kindergarten in Perouse geht zügig voran. So zügig, dass das Bauamt Dampf bei der Vergabe von weiteren Bauleistungen machen muss. Bisher fielen zwei Dinge ins Auge: Die Zimmerarbeiten sind derzeit sehr teuer und für andere Gewerke ist es häufig schwer, Angebote von Handwerkern zu erhalten. Fünf bis sieben Firmen beteiligen sich an den Ausschreibungen, doch im Rathaus kann man froh sein, wenn zwei davon ein Angebot abgeben.